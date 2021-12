Voragine sotto muro portante tra due edifici: tre famiglie evacuate

Il tuo browser non supporta questo file

Si è aperta una grossa voragine in corrispondenza dei tubi dell’acqua sotto al muro portante che collega due edifici in via Filippo Prosperi ad Artena (Roma).

I carabinieri sono sul posto su richiesta dei Vigili del fuoco. La voragine, di circa 1 metro per 1 metro, è stata notata in un garage condominiale, in corrispondenza dei tubi dell’acqua della società Acea.

Carabinieri e Vigili del fuoco. considerato che la voragine si trova in corrispondenza del muro portante che collega due edifici, hanno ritenuto opportuno evacuare le tre famiglie residenti, aiutandole a trasferirsi temporaneamente presso una struttura ricettiva del posto.