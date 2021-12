Boxe, Maurizio Stecca ricoverato per Covid: doveva fare la terza dose

«La gara più difficile della mia vita», ha commentato l’ex campione di boxe, oro olimpico a Los Angeles nel 1984 e campione mondiale Wbo

Maurizio Stecca, 58 anni, ex campione di boxe, oro olimpico a Los Angeles nel 1984, e campione mondiale Wbo, è finito in ospedale a Treviso perché ha contratto il Coronavirus. Stecca, che ha lavorato anche come vice coach della Nazionale, è ricoverato in un reparto medico del Ca’ Foncello.

Da tempo vive in Veneto, a Casale sul Sile, in provincia di Treviso e lui stesso ha raccontato del ricovero tramite Facebook. «Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro un avversario chiamato Covid», ha scritto l’ex pugile, facendosi anche un selfie in cui indossa una mascherina per l’ossigeno sul viso.

«Non so quante riprese ci vorranno, ma sicuramente non indietreggerò», ha chiosato. Stecca aveva già avuto due dosi di vaccino ed era pronto per fare la terza dose.