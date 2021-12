Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo: domani si decide

La proposta dovrà essere esaminata dal consiglio dei ministri che dovrebbe essere previsto per domani

Il governo avrebbe intenzione di prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2022. Una proroga di tre mesi per portare l’Italia fuori dalla stagione invernale. La proposta dovrà essere esaminata da un consiglio dei ministri che attualmente non è ancora stato convocato ma che potrebbe essere indetto entro i prossimi due giorni. A dare un’accelerata a questa scelta il premier Draghi, per dare un segnale chiari su quelle che sono le priorità in merito alla situazione pandemica.

Se il governo dovesse optare per la proroga dello stato di emergenza, potrà ricorrere ai dpcm, decreti che si possono emettere senza l’approvazione del Parlamento. Inoltre, durante lo stato di emergenza, le Regioni possono proseguire nella emissione di ordinanze, rimettendo comunque le linee guide al governo.

Proseguirebbero, inoltre, le loro attività anche gli organi creati per affrontare la situazione pandemica, ossia le attività del Commissario straordinario e del Comitato tecnico scientifico, creato il 5 febbraio 2020 dal ministero della Sanità. Se dovesse esserci la proroga non muterebbero neppure sullo smart working e sulle procedure restrittive.