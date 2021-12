Povia, il tweet di Carabellotta fa infuriare i social: minacce di morte dai no-vax

Il tuo browser non supporta questo file

Il Presidente della Fondazione GIMBE nella bufera a causa del tweet scritto in seguito alla notizia della positività al Covid di Povia. Tante le critiche ricevute soprattutto dai no-Vax i quali hanno commentato quanto scritto da Nino Carabellotta con minacce di morte e insulti.

Nino Carabellotta, il Presidente della Fondazione Gimbe, è finito al centro di una polemica dopo aver scritto un tweet ironico su Povia, risultato positivo al Covid-19.

Il tweet

I social non hanno risparmiato Nino Carabellotta che, dopo la notizia della positività al Coronavirus di Povia, ha pubblicato un tweet modificando il testo di una delle canzoni più conosciute del cantante. Il tweet recita: «Finché i cretini fanno (eh), Finché i cretini fanno (ah), Finché i cretini fanno “boom”. #Povia». Il Presidente della Fondazione Gimbe, quindi, ha sostituito la parola «bambini» con «cretini».

—

Finchè i cretini fanno(eh)

Finchè i cretini fanno(ah)

Finchè i cretini fanno “boom”#Povia — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) December 12, 2021

LEGGI ANCHE: Donna uccisa a coltellate in camera da letto: potrebbe trattarsi di femminicidio

Il suo tweet, però, non è passato inosservato ed è scoppiata subito la polemica tanto da portare in tendenza gli hashtag #povia #cartabellotta. Le critiche sono arrivate non solo da semplici utenti iscritti al Social Network, ma anche da personaggi noti appartenenti al mondo politico e dello spettacolo. Tra i tanti commenti, spicca quello di Guido Carosetto, il quale scrive: «Il Dott. Cartabellotta prende in giro Povia (che si è ammalato) usando sue strofe. Legittimo. Ma, sempre secondo me, ironizzare su chi si ammala, No Vax o sì Vax, non è cosa bella. Tanto più se fatto da una persona accreditata come esperto». Dopo le numerose polemiche, Cartabellotta si difende twittando: «Il mio tweet riprendeva solo il testo originale di una canzone di Povia. A seguire: attacchi personali dai “soliti noti”, tonnellate di insulti, minacce di morte».