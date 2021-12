Donna uccisa a coltellate in camera da letto: potrebbe trattarsi di femminicidio

Il tragico ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio in una casa a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. A lanciare l’allarme sua sorella.

Una donna di 50 anni è stata trovata morta in una casa a Quartu Sant’Elena, in via della Musica. Sono ancora in corso le indagini per stabilire cosa sia potuto accadere: al momento, l’ipotesi è quella di femminicidio.

Ipotesi femminicidio

A lanciare l’allarme è stata la sorella, la quale da tre giorni non riusciva più a mettersi in contatto con la vittima. A ritrovare il corpo senza vita sono stati i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e del comando provinciale di Cagliari. Il tragico ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio e sul corpo della vittima erano visibili tagli e ferite provocate da un coltello.

La donna, quindi, sarebbe stata uccisa nella camera da letto con numerose coltellate. Stando alle prime informazioni raccolte, i militari confermano la pista dell’omicidio. Da accertare ora se siamo di fronte ad un nuovo caso di femminicidio. Sul posto, oltre ai militari, è giunto anche il medico legale e l’omicidio della 50enne è ora seguito dalla Procura della Repubblica.