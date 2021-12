Caso Jenny Cantarero, trovato morto in un casolare il presunto omicida

Arrivano novità sul caso di Jenny Cantarero, la giovane uccisa a 27 anni: trovato morto in un casolare il presunto omicida.

È stato trovato morto in un casolare l’uomo sospettato di essere l’omicida di Giovanna ‘Jenny’ Cantarero. La ragazza, 27 anni, era stata uccisa nella tarda serata di venerdì scorso a Misterbianco, in provincia di Catania.

Jenny Cantarero, trovato morto in un casolare il suo presunto assassino

Il corpo del 30enne, su cui si erano concentrati i sospetti degli inquirenti, è stato trovato in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania. L’ipotesi privilegiata è che si sia suicidato con un’arma da fuoco.

Il caso di Jenny Cantarero, per le modalità, l’omicidio-suicidio, e per la zona in cui si è consumato, ricorda molto la vicenda di Vanessa Zappalà, 26 anni, uccisa il 22 agosto scorso ad Aci Trezza (Catania) dall’ex fidanzato, Antonino Sciuto.

Il 38enne non aveva accettato che Vanessa volesse troncare la loro relazione e la perseguitava. Il pomeriggio del giorno dopo l’uomo fu trovato dai Carabinieri impiccato in un casolare nelle campagne di Trecastagni.