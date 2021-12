Uccisa madre 27enne a colpi di pistola: aveva una bimba di un anno

E’ morta una madre di 27 anni, Jenny, uccisa in strada a colpi di pistola. Era mamma di una bimba di un anno.

Giovanna Cantarero, detta Jenny, è stata uccisa ieri sera nel rione Lineri di Misterbianco, in provincia di Catania. Aveva solo 27 anni.

Jenny, muore in strada uccisa da colpi d’arma da fuoco: aveva 27 anni

La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco in strada, subito dopo essere uscita dal panificio-pasticceria in via Alberto Nobel, dove lavorava. La vittima aveva una bimba di un anno.

Per ora la dinamica dell’omicidio è un “giallo”: sul posto per le indagini sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Catania e del Sis per i rilievi e accertare la dinamica del delitto.

Gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura, stanno sentendo testimoni e familiari per ricostruire la personalità e le frequentazioni della donna per tentare di risalire a movente e autore dell’omicidio. Al momento, si sottolinea da fonti investigative, nessuna ipotesi è esclusa.​