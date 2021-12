Bollettino coronavirus 15 dicembre: 23.195 contagi, 129 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 15 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 23.195 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.677. Sono invece 129 le vittime in un giorno, ieri erano state 120. Sono 634.638 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 776.363. Il tasso di positività è al 3,6%, in aumento rispetto al 2,7 di ieri. Sono invece 870 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 84. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.309, ovvero 146 in più rispetto a ieri

Superati i 300mila attualmente positivi in Italia: della salute sono 305.653, 8.259 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.282.076, i morti 135.178. I dimessi e i guariti sono invece 4.841.245, con un incremento di 14.802 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Piemonte 1.861 casi e tasso 3,5%, 1023 guariti

Sale al 3,5% il tasso di positività in Piemonte: su 53.287 tamponi diagnostici processati, i contagi accertati sono 1.861 e di questi 1.140, cioè il 61,3%, asintomatici. Lieve flessione di ricoverati in terapia intensiva, -2 rispetto a ieri, totale aggiornato a 51, mentre negli altri reparti l’Unità di crisi della Regione ha registrato un nuovo incremento di 16 pazienti, che porta il dato complessivo a 613. Quattro i decessi di persone positive al Covid, nessuno di oggi; i nuovi guariti sono 1.023, le persone in isolamento domiciliare 19.836. Dall’inizio della pandemia in Piemonte sono stati diagnosticati 422.683 casi positivi, 11.929 morti, 390.254 casi di guarigione.

In Sicilia 1.404 i nuovi positivi, 12 i morti

Sono 1.404 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 31.618 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1037. Il tasso di contagi sale al 4,4% ieri era al 3%. L’isola resta al settimo posto per contagi a livello nazionale, al primo posto c’è la Lombardia con 4.765 casi, al secondo il Veneto con 3.677 casi, al terzo l’Emilia Romagna con 1.898 casi, al quarto il Lazio con 1.887 casi, al quinto il Piemonte con 1.861 casi, al sesto la Campania con 1.621 casi. Gli attuali positivi sono 17.519 con un aumento di 613 casi. I guariti sono 779 mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 7.307. Sul fronte ospedaliero sono 497 ricoverati, con 23 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 248 casi, Catania 290, Messina 352, Siracusa 93, Ragusa 21, Trapani 102, Caltanissetta 104, Agrigento 117, Enna, 72.

In Toscana altri 7 decessi

In Toscana sono 312.243 i casi di positività al Coronavirus, 1036 in più rispetto a ieri (989 confermati con tampone molecolare e 47 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un’età media di 37 anni circa: 29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 7 decessi – 2 uomini e 5 donne con un’età media di 84,6 anni, residenti nelle province di Siena (2), Pistoia, Pisa, Livorno, Grosseto e 1 fuori Toscana – che porta il totale a 7.468 morti da inizio pandemia. In crescita i ricoveri: sono 371, 12 in più rispetto a ieri, di cui 48 in terapia intensiva, 1 in più. Questi alcuni dati diffusi Regione. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 291.042 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 13.733, +3,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 13.362 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (426 in più rispetto a ieri, più 3,3%). Sono 27.893 (544 in più rispetto a ieri, più 2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 267 casi in più rispetto a ieri, Prato 30, Pistoia 100, Massa Carrara 50, Lucca 96, Pisa 106, Livorno 119, Arezzo 132, Siena 59, Grosseto 77.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 810 nuovi contagi e 14 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 694 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,68%. Sono inoltre 14.471 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 116 casi (0,8%). Del totale dei nuovi positivi, 430 risultano essere donne (53.09%), mentre 380 casi si sono verificati tra gli uomini (46.91%); inoltre 182 casi hanno a che fare con persone under 19. Oggi si registrano i decessi di 14 persone: nello specifico, si tratta di tre uomini di 86, 79 e 72 anni nonché due donne di 78 e 73 anni di Trieste (tutti deceduti in ospedale), due donne di 95 e 89 anni di Pordenone (decedute in ospedale), un uomo di 85 anni di Morsano al Tagliamento (deceduto in ospedale), un uomo di 47 anni di Sacile (deceduto in ospedale), due uomini di 91 e 79 anni di Tricesimo (morti in ospedale) e infine due uomini di 94 e 69 anni (deceduti rispettivamente in una struttura per anziani e ospedale) e una donna di 89 anni (deceduta in ospedale), tutti di Grado. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono scesi e risultano essere 297. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.099, con la seguente suddivisione territoriale: 961 a Trieste, 2.062 a Udine, 740 a Pordenone e 336 a Gorizia. I totalmente guariti sono 128.291, i clinicamente guariti 327, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.632. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 140.676 persone con la seguente suddivisione territoriale: 33.916 a Trieste, 59.703 a Udine, 27.826 a Pordenone, 17.280 a Gorizia e 1.951 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 unità a seguito di 3 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un assistente sociale, due infermieri, un operatore socio sanitario e un collaboratore professionale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di due amministrativi, quattro infermieri, un assistente sanitario, un assistente sociale e un operatore socio sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; di un infermiere all’Azienda sanitaria Friuli occidentale. È stato poi rilevato un caso tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Pordenone) mentre risultano esserci sette positivi tra gli operatori all’interno delle strutture stesse (Trieste, Morsano al Tagliamento, Cimolais, Pordenone e Cormons).

Valle D’Aosta, due decessi e 64 nuovi casi positivi

Due decessi e 64 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio emergenza a 14.008. I positivi attuali sono 810, di cui 790 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 12.713, +32 rispetto a ieri, mentre i casi testati fino ad oggi sono 100.733 e i tamponi effettuati 319.681. Con le due segnalazioni di oggi, i decessi delle persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi sale a 483.

