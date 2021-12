Irrompe in casa ex compagna ma lei reagisce ferendolo con un coltello

Il tuo browser non supporta questo file

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni di Taranto che aveva fatto irruzione in modo violento nell’appartamento della sua ex compagna. La donna lo aveva già denunciato per stalking e l’uomo era sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi che lei era solita frequentare.

La donna, che si è ritrovata il suo ex in casa, ha reagito afferrando un coltello da cucina con cui ha ferito in modo lieve il suo presunto stalker a un braccio.

I militari sono intervenuti tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, durante la notte, in via Diego Peluso e hanno fermato l’assalitore, riuscendo poi a rassicurare la donna.

L’uomo, intanto, è stato soccorso da un’ambulanza contattata dai carabinieri, e poi, come disposto dal Gip, è finito agli arresti domiciliari.