Padre e figlio muoiono nello stesso giorno: sindaco proclama lutto cittadino

Tindaro e suo figlio Antonio sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, nello stesso giorno. Ecco cos’è successo

Dramma in famiglia a Librizzi, in provincia di Messina. Tindaro e Antonio Balletta, rispettivamente padre e figlio, sono deceduti nello stesso giorno e a distanza di qualche ora l’uno dall’altro. Tindaro è morto per primo, ieri mattina, 14 dicembre. Era ricoverato nel nosocomio Fogliani di Milazzo. Il figlio Antonio ha provato un enorme dolore e dopo alcune ore dal decesso del papà, ha avuto un malore e lo hanno accompagnato urgentemente in ospedale dove è morto in serata.

Il sindaco di Librizzi ha deciso di proclamare il lutto cittadino per oggi, 15 dicembre. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha espresso il suo cordoglio per la morte dei due uomini, e ha voluto condividere un ricordo.

«Antonio non è più su questa Terra. Un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la Comunità umana e politica di Diventerà Bellissima, che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il suo ricordo e pregheremo per la sua anima», le parole del presidente della Regione Sicilia su Facebook.