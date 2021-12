Covid, von der Leyen: “Omicron dominante entro metà gennaio. Natale oscurato dalla pandemia”

Covid, Von der Leyen: “La variante Omicron sarà quella dominante in Ue entro la metà di gennaio”. Aumentano i casi di infezione e i decessi, si teme per la pressione ospedaliera. “Anche questo Natale sarà oscurato dalla pandemia”.

Durante la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato, nella mattinata di mercoledì, che l’Omicron diventerà la variante dominante di coronavirus in tutte e 27 le nazioni dell’Ue entro la metà di gennaio. Preannunciato, inoltre, un possibile e drammatico aumento delle infezioni proprio durante le festività natalizie. Von der Leyen ha infatti evidenziato come attualmente i numeri “crescenti” di casi positivi al coronavirus, dei malati di Covid-19, dei ricoveri e dei morti in Europa siano dovuti “quasi esclusivamente” alla variante Delta, mentre “all’orizzonte” la variante Omicron, che è “ancora più contagiosa”, sta provocando un numero di casi che “raddoppia ogni due o tre giorni”.

“Anche questo Natale sarà oscurato dalla pandemia”

Von der Leyen ha affermato di essere fiduciosa che l’Ue abbia la “forza” e i “mezzi” per superare la malattia, pur esprimendo il suo disappunto per il fatto che ancora una volta le celebrazioni di fine anno saranno disturbate dalla pandemia. “Come molti di voi, mi rammarica che ancora una volta questo Natale sarà oscurato dalla pandemia“, ha spiegato durante la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

L’aumento allarmante di nuove infezioni ha portato all’implementazione di ulteriori restrizioni in tutta Europa. La decisione di questa settimana dell’Italia di richiedere test negativi ai visitatori vaccinati ha anche sollevato preoccupazioni sul fatto che tali spostamenti limiteranno la libera circolazione in un momento in cui molti cittadini dell’Ue stanno viaggiando per rivedere i propri parenti e i propri cari. Il Portogallo ha adottato una misura simile dal 1 dicembre, richiedendo un test negativo obbligatorio per tutti i voli in arrivo, indipendentemente dal Paese di partenza.

Von der Leyen ha aggiunto che l’Ue sta ora affrontando una doppia sfida, con un massiccio aumento di casi nelle ultime settimane a causa della variante Delta combinata con l’aumento delle infezioni da Omicron. “Stiamo assistendo a un numero crescente di persone che si ammalano, una pressione maggiore per gli ospedali e sfortunatamente anche a un aumento del numero di decessi”, ha detto ai legislatori europei, in vista della riunione dei leader che si terra giovedì – sempre a Bruxelles.

Von der Leyen ha insistito sul fatto che l’aumento dei contagi rimane dovuto “quasi esclusivamente” alla variante Delta. “E quello che mi preoccupa è che ora vediamo la nuova variante Omicron all’orizzonte, che apparentemente è ancora più contagiosa“. In Gran Bretagna, i casi di Omicron raddoppiano ogni due o tre giorni e von der Leyen ha affermato che la nuova variante sembra diffondersi allo stesso ritmo anche nei Paesi membri.