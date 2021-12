Vaccino ai bambini, Locatelli:«Nessun segnale d’allerta dai 5 agli 11 anni»

Il tuo browser non supporta questo file

Parla Franco Locatelli, presidente del Css (Consiglio Superiore Sanità) e rassicura riguardo alla vaccinazione anti Covid per i più piccoli

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Cts, interviene al ministero della Salute per spiegare che non c’è nessun genere di allerta sulla sicurezza del vaccino anti Coronavirus per bambini dai 5 agli 11 anni. «Nessun segnale di allerta per il profilo di sicurezza. Non ci sono state nemmeno segnalazioni di casi di miocardite o pericardite, né effetti a lungo termine», ha spiegato Locatelli.

«Sia lo studio di registrazione del vaccino anti-Covid, che ha portato le agenzie regolatorie ad approvare l’uso della dose di 10 microgrammi per la fascia pediatrica, sia le evidenze che derivano dall’impiego in Paesi che hanno già vaccinato numeri considerevoli di bambini, nell’ordine di qualche milione negli Stati Uniti, non mostrano nessun segnale di allerta per il profilo di sicurezza», ha affermato il presidente del Consiglio Superiore Sanità.

Per ciò che concerne gli effetti a lungo termine, Locatelli ha sottolineato che «ad oggi per nessuna vaccinazione abbiamo evidenze di effetti indesiderati emersi».