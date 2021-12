Manolas in procinto di partire per la Grecia, fermato da Fiamme Gialle con ingente somma di denaro

Il difensore del Napoli aveva chiesto alla società di poter partire, forse per eseguire controlli medici. Le Fiamme Gialle gli hanno fatto un verbale

Fermato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Capodichino, il giocatore del Napoli Kostas Manolas. Il difensore stava partendo per la Grecia, viaggio per cui avrebbe chiesto autorizzazione alla società, che però ha avuto un imprevisto. A quanto pare, sembra che Manolas avesse con sé un’ingente somma di denaro, cifra che tuttavia non superava i limiti consentiti.

Da quanto è emerso, al giocatore, fermato dalle Fiamme Gialle per controlli di rito, i militari avrebbero fatto un verbale a tutela della parte. Con molta probabilità, ad allertarli sarebbe stata una segnalazione. Quel che bisognerebbe comprendere è come mai il difensore tornasse nel suo Paese, forse per eseguire dei controlli medici. Ad ogni modo, il fatto che parta attesterebbe il fatto che ormai è fuori dai piani del Napoli.

L’intesa con la società sembra quindi stia per concludersi, anche se ufficialmente, il giocatore dovrebbe tornare a Napoli dopo le vacanze natalizie. Nonostante l’età e i 36 milioni spesi per averlo, nel 2019 tifosi e società erano certi che il Napoli avesse finalmente rinforzato nel modo migliore la difesa, apparsa sempre un po’ il tallone d’Achille della squadra. L’unica incertezza era sulla tenuta fisica del giocatore.

Il feeling tra le parti si è però rovinato la scorsa estate, quando il difensore, che aveva nostalgia di casa, aveva quasi accettato l’offerta dell’Olympiakos, e questo aveva entusiasmato la società che avrebbe incassato un tesoretto da spendere sul mercato dalla vendita del giocatore. Poi, però, ci ha ripensato, perché l’offerta da 15 milioni richiesta dal Napoli non arrivava e la squadra aveva cambiato allenatore, prendendo Luciano Spalletti, uno che con Manolas, quando entrambi erano alla Roma aveva condiviso molto.

Neppure l’ultimo tentativo di salvare in extremis il rapporto ha avuto effetto e oggi il Napoli si ritrova senza difensore centrale. E ancor peggio, Koulibaly si è fatto male e non rientrerà prima delle vacanze di Natale.