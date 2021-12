Soffoca la madre con un cuscino, la donna si finge morta e fugge dai vicini

Soffoca la madre ma lei riesce a salvarsi fingendosi morta. La struttura ospedaliera di Rivoli ha curato la dona per le lesioni al viso subite durante il tentato omicidio.

Il figlio ha tentato di soffocare la propria madre ma lei è riuscita a salvarsi fingendosi morta e rifugiandosi dai vicini di casa. Poche ore fa a Collegno, nella provincia di Torino, si è svolta l’agghiacciante aggressione di un figlio nei confronti della madre. Mamma e figlio abitavano nel medesimo appartamento nel comune ai confini di Torino.

La donna racconta che il figlio di 27 anni è affetto da disturbi psichiatrici, che forse hanno inciso sul drammatico evolversi della vicenda. La madre riferisce che il figlio ha tentato di soffocarla con un cuscino. Nel momento in cui la donna ha compreso di rischiare la vita ha smesso di muoversi per far credere al figlio che fosse morta.

Soffoca la madre, arrestato il figlio per tentato omicidio

Il figlio, allora, ha allentato la pressione sul cuscino consentendo alla donna di scappare da una vicina di casa. Una volta al sicuro dal figlio, la donna ha chiamato in soccorso i carabinieri che hanno prontamente arrestato il giovane per tentato omicidio.

Leggi anche: Vaccino ai bambini, Locatelli:«Nessun segnale d’allerta dai 5 agli 11 anni»

Le forze dell’ordine hanno sequestrato il cuscino come prova del reato. Per quanto concerne lo stato della madre, pare che poco prima di salvarsi stesse per perdere i sensi. Una volta giunti i soccorsi la donna è potuta andare all’ospedale di Rivoli, dove ha ricevuto le cure per le lesioni subite per il soffocamento.