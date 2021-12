Regole per capodanno: cosa sarà vietato il 31 dicembre

La pandemia ostacola i festeggiamenti e impone limiti agli assembramenti. Quali saranno le regole per capodanno? In tutta Italia una cascata di provvedimenti.

“Concerto di Capodanno? Nelle prossime ore formalizzeremo pubblicamente la nostra decisione, ma l’orientamento è quello di prendere molto sul serio gli inviti alla prudenza del governo e dare priorità alla protezione della salute dei cittadini. Quindi è molto probabile che non ci saranno eventi che comportino assembramenti”. Questo è quanto affermato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In tutta Italia numerosi provvedimenti del medesimo tenore.

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si è espresso con forza con riguardo ai comportamenti delle persone durante le feste. “Evitiamo di fare cose scriteriate e irresponsabili alla vigilia di Natale, andando in giro a migliaia senza mascherine, bevendo dalla stessa bottiglia superalcolici prodotti magari nei quartieri delle nostre città, evitiamo impazzimenti a Capodanno, si poteva dire facciamo eventi controllati, la gente seduta… ma non ci prendiamo in giro, a Capodanno non si controlla niente”.

“Nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento”. Questo è ciò che si può trovare nell’ordinanza in corso di pubblicazione, numero 27 del quindici dicembre corrente anno, firmata dal presidente della regione Campania. Rimane sicuro l’obbligatorietà dell’indossare la mascherina, al chiuso e all’aperto, in ogni luogo trafficato. Nelle giornate del 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022, dalle 11 alle 5 del giorno successivo, ai bar e ristoranti è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.

Nessuna festa in piazza e più controlli. Regole per capodanno molto rigide

Si raccomanda ai Comuni, se necessario, di utilizzare provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare il distanziamento. Si raccomanda poi di aumentare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, soprattutto nelle zone della movida.In tutta Italia non vi saranno festeggiamenti in piazza per capodanno. Nessun concerto, lo hanno stabilito i sindaci a causa dell’aumento dei contagi covid.

“Il momento non permette di rischiare – dichiara il sindaco di Trento, Franco Ianeselli -. Niente ritrovi di massa in piazza Duomo, non è proprio il caso. Festeggeremo in modo diverso, con uno spettacolo di luci e musiche con i solisti dell’orchestra Haydn e uno spettacolo di video-lighting che si sposerà alla perfezione con le installazioni di Mariano Detassis che stanno già illuminando gli edifici e i monumenti di tutta la città”.

Unica figura a discostarsi da quanto visto è il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. A stasera Italia ha commentato l’inasprimento delle misure come segue: “Cancellare la movida di Capodanno, o addirittura lo shopping natalizio. Onestamente mi sembra una misura un po’ eccessiva in questa fase, tanto più che i vaccini stanno facendo il loro dovere. Lo stanno facendo abbattendo i contagi e le morti in modo elevatissimo, quindi dobbiamo avere un po’ di equilibrio”.