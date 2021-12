Covid, a Roma annullato il celebre concerto di Capodanno al Circo Massimo

Il tuo browser non supporta questo file

È stato annullato dal Campidoglio il celebre concerto di Capodanno al Circo Massimo. Ad ufficializzare l’addio all’evento l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato.

“Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artisti romani, una location spettacolare come il Circo Massimo e un’organizzazione impeccabile per la sicurezza. Ma in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute dei romani e evitare assembramenti”. Per questo “siamo costretti a annullare il concertone”.