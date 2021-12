Colpito al volto con uno schiaffo muore dopo un anno di coma: un arresto

A quanto ricostruito il giovane, con la passione del pugilato, lo ha colpito con uno schiaffo durante una lite avvenuta in zona la Rustica, il 5 ottobre 2020. Masala fu trovato all’esterno della propria abitazione riverso in terra. Ricoverato per una grave emorragia cerebrale è rimasto in coma per un anno, fino al giorno del decesso avvenuto lo scorso 17 ottobre. Ancora da chiarire le cause della lite. Sembra che i due, che abitavano nella stessa zona, si conoscessero.