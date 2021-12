In pensione tra poche settimane, macchinista muore schiacciato dal treno: “Mercitalia spieghi cosa è successo”

In pensione tra poche settimane, macchinista muore schiacciato dal treno. I sindacati: “Mercitalia spieghi cosa è successo”. L’incidente è avvenuto ieri sera, la vittima aveva 61 anni. La nota di cordoglio di Ferrovie dello Stato per la scomparsa dell’uomo.

Gravissimo incidente quello verificatosi nella serata di martedì 14 dicembre. L’episodio ha portato alla morte di un macchinista di Mercitalia Rail. L’uomo era impegnato durante le operazioni di aggancio di un convoglio merci nel noto scalo ferroviario di Torino Orbassano. Ancora da chiarire con esattezza quale sia stata la dinamica dell’incidente. Sul caso stanno lavorando le autorità, con i necessari e dovuti accertamenti. Immediato l’intervento del 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per l’uomo era già troppo tardi. In una nota congiunta, Ferrovie dello Stato Italiane, Mercitalia e tutti i ferrovieri esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del collega. La vittima sarebbe andata in pensione tra pochissime settimane.

I sindacati: “Incontro urgente, chiarire cosa è successo”

A riportare la drammatica notizia Ferrovie dello Stato Italiane. Secondo quanto si apprende, un uomo di 61 anni è morto in un incidente sul lavoro, avvenuto ieri sera verso le ore 21:20, nello scalo ferroviario merci di Orbassano, nell’hinterland di Torino. La vittima è Umberto Leone, originario di Alessandria. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia ferroviaria, il macchinista stava compiendo un’inversione dei locomotori quando all’improvviso e inaspettatamente un convoglio lo avrebbe rovinosamente travolto. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi. Immediato però l’intervento del personale del 118: una volta giunti sul posto, tuttavia, per l’uomo già non c’era più nulla da fare.

Sull’incidente stanno ora indagando la polizia ferroviaria e gli ispettori dello Spresal. In queste ore si stanno ascoltando i colleghi della vittima per cercare di ricostruire quanto sia accaduto. Immediata la reazione e l’intervento dei sindacati. In una nota diffusa questa mattina, Filt Cgil, Fit Cisl, UILtrasporti, Ugl Ferrovie e Fast Confsal, spiegano come l’uomo “durante le operazioni di manovra di un treno merci, da una prima frammentaria ricostruzione dei fatti, pare sia rimasto schiacciato dal convoglio”. Sempre nella stessa nota, i sindacati “esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima”, mentre le segreterie regionali annunciano che “chiederanno un incontro urgente, per capire le cause del tragico incidente, alla Società Mercitalia Rail”.

La nota di Fs e Mercitalia

“Alle 21.20 di martedì 14 dicembre, durante le operazioni di aggancio di un convoglio merci nello scalo ferroviario di Torino Orbassano, si è verificato un incidente nel quale ha perso la vita un macchinista di Mercitalia Rail. A constatare il decesso i sanitari del 118 prontamente chiamati sul luogo dell’incidente la cui dinamica è adesso oggetto dei necessari e dovuti accertamenti. Le Ferrovie dello Stato Italiane con Mercitalia e insieme a tutti i ferrovieri esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del collega deceduto”. Questo è quanto si legge nella nota ufficiale firmata da Ferrovie dello Stato Italiane SpA.