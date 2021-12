31enne arrestato, presunto armiere criminalità organizzata San Severo

Il tuo browser non supporta questo file

Foggia: arrestato 31enne presunto armiere della criminalità organizzata di San Severo. Nel suo rifugio trovate decine di armi.

Lo scorso 17 agosto i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale all’interno di due garage nel pieno centro cittadino di San Severo, in provincia di Foggia, centro segnato durante l’estate da allarmanti episodi di sangue compresi alcuni omicidi.

Le forze dell’ordine hanno individuato, grazie a una serie di indagine, la persona che, secondo le ipotesi investigative, controllava il locale e deteneva le armi. Si tratta di un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia.

Dopo i gravi fatti di sangue i militari della Compagnia effettuarono perquisizioni a tappeto allo scopo proprio di disarmare la criminalità. Nel corso di una di queste attività, sono stati trovati nei due garage 5 pistole semiautomatiche, 1 revolver, 2 silenziatori e 450 proiettili di vario calibro, un vero e proprio arsenale che, nelle mani dei criminali, avrebbe potuto portare ad ulteriori episodi violenti.

Le successive indagini hanno portato sulle tracce del presunto “armiere” della criminalità organizzata locale. Negli scorsi giorni, mentre l’uomo percorreva la strada provinciale 109 in direzione San Severo lo hanno intercettato e arrestato. L’indagato, aspettandosi l’emissione di una misura cautelare a suo carico, aveva cambiato auto e luogo di dimora trasferendosi a Lucera. Nonostante ciò i Carabinieri, mediante servizi di pedinamento, avevano accertato che il 31enne tornava quotidianamente a San Severo per incontrare la propria fidanzata, individuando così il covo e la nuova autovettura. Nel corso della perquisizione del veicolo sono stati trovati vari mazzi di chiavi, tra i quali quella del suo nuovo rifugio.

Una volta nell’abitazione, è balzato all’occhio il disordine dell’armadio, con abbigliamento alla rinfusa a fare una sorta di ‘tappo’ al fondo in legno dello stesso, che ha insospettito i militari. Questi ultimi hanno svuotato tutto il guardaroba riuscendo a trovare un ulteriore revolver e 5 proiettili, motivo per cui il giovane, oltre a essere sottoposto all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di armi. L’anomalo disordine che ha insospettito le Forze dell’Ordine ha permesso di ipotizzare come il 31enne nel corso dei mesi non abbia perso la capacità di procurarsi armi dopo la scoperta dell’armeria di metà agosto.