Cade da un’impalcatura, inutili i soccorsi: muore un operaio di 59 anni

Ad Ischia un operaio è morto dopo essere caduto dall’impalcatura in cui stava lavorando. Inutile purtroppo il suo trasporto in ospedale.

È morto mentre stava lavorando in un palazzo privato in ristrutturazione ad Ischia. Le cause che lo hanno portato a perdere l’equilibrio non sono ancora state chiarite del tutto dagli inquirenti, ma sembra che la vittima, un operaio di 59 anni, sia caduto da un’impalcatura, riportando diverse ferite una volta che si è schiantato al suolo. È stato immediatamente soccorso dai colleghi che lo avrebbe trasportato con un furgone all’ospedale Rizzolo, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Adesso su questo dramma stanno indagando i carabinieri del luogo, e il suo corpo è stato sequestrato per essere sottoposto ad autopsia e ai dovuti accertamenti.