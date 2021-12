Due anziane narcotizzate e rapinate in casa: morta la sorella 91enne

Due anziane sorelle sono state narcotizzate e rapinate in casa: entrambe ricoverate, morta la 91enne. La più piccola in stato confusionale. Si indaga per risalire all’identità dei malviventi.

Gravissimo episodio, quello accaduto nella capitale un paio di giorni fa. Due sorelle anziane sono state narcotizzate e rapinate in casa nella zona di Conca d’Oro. Trovata svenuta in casa con una ferita alla testa, la 91enne (Maria P.) è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, per poi essere trasferita al Sandro Pertini. Non ce l’ha fatta la donna: il suo cuore ha infatti smesso di battere nella mattinata di giovedì 16 dicembre.

La sorella minore in stato confusionale, morta la 91enne

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di mercoledì 15 dicembre. Le due anziane, due sorelle che condividevano la stessa abitazione in via Val Maira, nel quartiere del III Municipio Montesacro, sono state rapinate mentre erano in casa. A ritrovarle i vigili del fuoco, dopo che la figlia aveva richiesto aiuto al 112 non riuscendo a contattare né la madre né la zia. La sorella più piccola è stata trovata in evidente stato confusionale, fra le camere ed il corridoio del loro appartamento, messo completamente a soqquadro dai malviventi.

LEGGI ANCHE: Covid, cluster di 92 contagi tra pellegrini veneti: erano tornati dal pellegrinaggio ad Assisi

In condizioni disperate, invece, la sorella più grande, di 91 anni: i soccorritori l’hanno ritrovata accasciata a terra, priva di sensi e con una vistosa ferita alla testa – provocata probabilmente da una rovinosa caduta. Per le forze dell’ordine è da avvalorare la pista della rapina finita in tragedia. Restano ancora senza volto e senza nome, però, i rapinatori. Sul caso sono ora impegnati gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara di polizia e gli investigatori della squadra mobile.

LEGGI ANCHE: Ennesima tragedia sul lavoro, operaio irregolare muore ustionato

Sul luogo dell’accaduto anche la polizia scientifica, che ha già provveduto ad effettuare le prime rilevazioni. Passata intatti al setaccio l’abitazione delle due sorelle, in cerca di possibili tracce lasciate dai criminali. Nel frattempo sono stati ascoltati anche i condomini e i vicini di casa delle due anziane. Si attende inoltre di poter parlare anche con la vittima 89enne, ricoverata all’ospedale Sant’Andrea per accertamenti. Per le forze dell’ordine, è probabile che siano state le due donne ad aprire il portoncino di casa ai rapinatori. I malviventi, probabilmente spacciatisi per tecnici o consulenti, le avrebbero aggredite e narcotizzate, così da poter svaligiare indisturbati il loro appartamento. Si attendono ulteriori sviluppi della vicenda.