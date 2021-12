Armato di forbici tenta rapina in panetteria, chiuso dentro dai presenti: arrestato

Tenta rapina in una panetteria armato di forbici, ma il colpo non va a segno: finisce in manette un 50enne di Pulsano, già noto alle forze dell’ordine. A chiuderlo dentro il negozio e a bloccare la fuga i presenti impauriti.

Finito in manette un uomo di 50 anni di Pulsano, comune di Taranto. Secondo quanto si apprende dalle fonti locali, il pregiudicato è stato arrestato per rapina. Travisato con casco e passamontagna, e armato con un grosso paio di forbici, l’uomo ha infatti fatto irruzione all’interno di una panetteria, seminando il panico tra i dipendenti e i clienti. Subito direttosi dietro il bancone, si è impossessato del registratore di cassa. Inutile il tentativo di fuga.

Intrappolato nel negozio, arrestato dai carabinieri

Già noto alle forze dell’ordine, il 50enne pregiudicato si è introdotto all’interno di una panetteria con il volto coperto da un casco da motociclista e da un passamontagna, armato tra l’altro con un grosso paio di forbici. Dopo aver fatto irruzione nell’esercizio commerciale, ha immediatamente raggiunto il bancone e si è impossessato del registratore di cassa.

Panico tra i presenti, che sono riusciti a fuggire illesi dalla, chiudendo la saracinesca dell’ingresso – “intrappolando”, così, l’uomo. Proprio in quel momento, nella via erano di transito i carabinieri in servizio di perlustrazione. Immediato allora l’intervento: i militari sono infatti entrati nel negozio e hanno così bloccato e disarmato il 50enne che si trovava ancora all’interno dell’esercizio commerciale.

L’uomo è stato condotto in caserma e identificato. Alla luce dei fatti, è stato dichiarato in arresto e.su disposizione del magistrato di turno è stato trasferito presso la propria abitazione dove permarrà in regime di arresti domiciliari. Secondo quanto viene riportato in una nota del Comando provinciale, tale “brillante risultato ottenuto dai carabinieri di Pulsano è il frutto dell’intensificazione dei controlli sul territorio ed in particolare presso gli esercizi commerciali, disposti in vista delle imminenti festività natalizie”.