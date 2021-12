Mascherine all’aperto e tamponi obbligatori per i grandi eventi, le ipotesi sul tavolo del governo

Nuovi contagi e la variante Omicron continuano a spaventare il governo, che adesso pensa alla possibilità di introdurre nuove misure restrittive nel caso in cui la situazione sfugga di mano.

Mascherine all’aperto e un tampone obbligatorio, anche per coloro che si sono vaccinati, come requisito indispensabile per poter accedere ai grandi eventi. Questa una delle ipotesi sul tavolo del governo, confermato direttamente da Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

Intervistato nella giornata di oggi da SkyTg24, Locatelli ha confermato la possibile introduzione di un tampone obbligatorio per gli eventi che ospiteranno centinaia di persone. Un’ipotesi che a suo parere va assolutamente considerata laddove la curva dei contagi cominciasse a risalire in modo incontrollato. Una soluzione che non potrà essere evitata in quel caso, e che va intrapresa per tutelare i vantaggi sul virus che ha il nostro paese rispetto al resto del mondo. L’obbligo di indossare le mascherine dovrebbe riguardare in quel caso soltanto il periodo natalizio, anche perché, spiega Locatelli, “Alcuni sindaci l’hanno già considerata e adottata, come ha fatto Gori in alcune aree di Bergamo. Dire che il vaccino da solo non basta è un pò semplificato condivido le misure non farmacologiche che danno un contributo importante al contenimento della diffusione virale, come mascherine, distanziamento e ventilazione dei locali”.

Locatelli ha poi continuato affermando che lui il Natale lo passerà soltanto con persone vaccinate, facendo volontariamente o involontariamente, eco allo spiacevole episodio accaduto nei giorni scorsi a Messina. Nella città siciliana infatti, sono apparsi alcuni manifesti in cui il commissario per l’emergenza invitava a non fare entrare in casa le persone non vaccinate. E per Locatelli è anche giunto il momento “di farsi un regalo per Natale con la vaccinazione per chi non si è mai vaccinato e con la dose di richiamo per chi invece ha già ricevuto il ciclo primario. Un modo per volersi bene, un modo per tutelarsi e anche un modo per tutelare i propri affetti e i propri cari”.

Un altro tema molto importante toccato dal coordinatore del Cts riguarda la campagna vaccinale per i bambini appena avviata. Locatelli ci ha tenuto a specificare che non si tratta di una scelta intrapresa per contenere la diffusione del virus, dato che ormai è sempre più evidente come anche i vaccinati contagino. I genitori devono invece farlo per tutelare la salute dei loro figli, dal rischio di contrarre la malattia in modo grave.

Ha inoltre escluso la possibilità di introdurre l’obbligo per i più giovani, e ha spiegato che lo scopo del governo è quello di “riuscire a garantire il più possibile questi spazi di socializzazione, ricreazione, formazione, per riuscire a colmare quel gap che si è venuto a determinare nell’ultimo anno e dieci mesi da quando è iniziata la pandemia. Anche i bambini hanno pagato un prezzo importante”. Per quanto riguarda invece la sicurezza del vaccino, il medico non ha dubbi: “Tutti i dati che ci vengono sia dallo studio che ha portato alla sua approvazione sia dalle evidenze di impiego in Paesi che hanno iniziato prima di noi, Stati Uniti su tutti, ci confortano in questa direzione. Il messaggio è assolutamente rassicurante”.

I giornalisti gli hanno poi chiesto di una possibile nuova modifica alla durata del Green Pass, ma a suo parere, visto anche che le nuove modifiche sono state introdotte da pochissimo tempo, non ha senso al momento pensare di aggiornarle nuovamente. Tutto dipenderà dunque da quanti contagi registreremo nelle prossime settimane. Ha poi elogiato il premier Draghi per la “linearità” delle scelte intraprese per tutelare la salute pubblica. E si è infine pronunciato positivamente sulla terza dose, affermando che garantisce una protezione superiore in grado di contrastare anche la nuova variante Omicron.