Bimbi deceduti in un incendio nella baracca di un campo rom: forse la causa è una stufa non a norma

Forse una stufa a legna potrebbe essere la causa del rogo occorso in un campo nomadi a Stornara (Foggia), che ha visto morire due bimbi di 4 e 2 anni

Potrebbe essere stata una stufa a legna, tra l’altro non a norma, a provocare il rogo che ha portato alla morte due bambini al campo nomadi di Stornara, in provincia di Foggia. I due piccoli avevano 4 e 2 anni. Sui loro cadaveri è in corso l’autopsia per capre se il decesso sia occorso per soffocamento o proprio per l’incendio.

Il rogo si è verificato attorno alle 9 di stamane e ha interessato due baracche affianco a quella da cui è partito l’incendio che sono rimaste allo stesso modo distrutte.

Fortunatamente, nelle altre due baracche non c’erano persone. I familiari dei due piccoli, a quell’ora, erano già in piedi. Quel che è certo è che all’interno della baracca in cui sono morti i due bambini, vivevano anche i genitori dei piccoli. Questo nucleo si trovava distante dalle altre baracche improvvisate del campo che non sono state colpite dalle fiamme.