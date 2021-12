Droga, blitz Ros: arresti per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti

Il tuo browser non supporta questo file

Droga: i Ros hanno eseguito un blitz tra Enna e Catania, eseguendo arresti per associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri del Ros, in collaborazione per la fase operativa con i Carabinieri dei comandi provinciali di Enna e Catania, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di tre indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri reati connessi all’acquisto e cessione di droga. Si tratta di P.S., 64 anni, M.S., 31 anni, entrambi residenti a Barrafranca e del catanese S.G., 30 anni.

Ros, blitz antidroga contro famiglia mafiosa Barrafranca

Le attività di indagine, coordinate dalla Dda di Caltanissetta, scaturiscono dal compendio investigativo dell’operazione Ultra del luglio 2020 che ha permesso di documentare la ricostituzione della famiglia mafiosa di Barrafranca attorno alla carismatica figura dell’anziano capo mafia Raffaele Bevilacqua, già condannato all’ergastolo, e su cui ora grava anche la recentissima condanna a 20 anni di reclusione per i reati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione e corruzione, questi ultimi aggravati dal riconoscimento del metodo mafioso e dell’agevolazione all’organizzazione mafiosa, emessa a suo carico dal gup del Tribunale di Caltanissetta il 15 dicembre scorso.

Nel corso delle indagini, tra le persone vicine alla famiglia di Barrafranca era emersa anche la figura di P.S. e le indagini investigative avevano condotto già a luglio 2020 il gip del Tribunale di Caltanissetta a ritenere sussistente la gravità indiziaria per il delitto di associazione mafiosa e a emettere, nell’ambito dell’operazione Ultra, un’ordinanza cautelare anche nei suoi confronti, poi annullata dal Tribunale del Riesame. Le indagini avevano fatto emergere come il comprensorio di Barrafranca costituiva un crocevia del traffico di stupefacenti e un punto di riferimento per l’intera provincia di Enna, ciò grazie ai comprovati accordi tra gli esponenti della famiglia mafiosa di Barrafranca ed esponenti della criminalità mafiosa catanese che li avevano riforniti di sostanze stupefacenti.

In questo contesto criminale era emersa anche l’organizzazione finalizzata allo spaccio di droga, in particolare cocaina, di cui è presunto organizzatore P.S., che poteva vantare un suo indipendente canale di approvvigionamento costituito da un esponente della famiglia Santapaola di Catania e l’indagato S.G. Questo margine operativo riconosciuto all’uomo nel settore del traffico di sostanze stupefacenti era già emerso nel corso dei dialoghi intercettati nell’operazione Ultra nell’abitazione di Bevilacqua Raffele. Nella gestione del traffico di droga, P.S. si è avvalso di M.S., soprattutto per ciò che concerne gli acquisti di cocaina dal fornitore catanese S.G., collegato con rapporti di parentela con un noto esponente della famiglia mafiosa Santapaola di Catania, già condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso e omicidio volontario.

Le indagini hanno fatto emergere anche l’esistenza di una cassa comune, gestita da M.S., per il prelievo dei soldi da versare al fornitore catanese a titolo di anticipo o saldo del prezzo dello stupefacente. In tal senso vengono contestati ai due indagati barresi sedici viaggi a Catania per acquistare cocaina da maggio a ottobre 2019. La droga acquistata, nell’ordine di circa 100 grammi per volta, veniva poi ceduta a Barrafranca nell’abitazione dell’indagato a favore di una nutrita compagine di assuntori.