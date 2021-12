Litiga con un compaesano e lo insegue col piccone in mano: arrestato

Un uomo ha rincorso col piccone in mano un compaesano, con cui aveva avuto una lite, costringendolo a cercare riparo in un negozio

Un uomo ha inseguito un compaesano, con cui aveva litigato, con un piccone in mano, costringendolo a fuggire dal balcone e a cercare rifugio all’interno di un negozio. È quanto occorso a Forino, in provincia di Avellino. I carabinieri hanno messo le manette a un 65enne di Contrada per violazione di domicilio, danni e detenzione di droga ai fini di spaccio.

La vicenda è avvenuta ieri mattina, quando, durante un litigio per futili motivi, il 65enne, con un piccone in mano, avrebbe inseguito il compaesano obbligandolo a rifugiarsi nella propria casa. Ma l’anziano è riuscito a forzare il portone ed è entrato nell’appartamento dell’uomo che, spaventato, è fuggito dal balcone e ha chiesto aiuto rifugiandosi in un negozio nei dintorni di casa sua.

Sul posto sono sopraggiunti i militari che hanno fermato il 65enne, alquanto agitato, trovato, dopo la perquisizione, in possesso del piccone con cui aveva minacciato l’uomo e di 40 grammi di hashish.

I carabinieri hanno portato l’anziano in caserma e lo hanno arrestato, conducendolo nel carcere di Bellizzi Irpino. I militari hanno infine sequestrato all’uomo piccone e stupefacenti.