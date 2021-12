Meteo OGGI sabato 18 Dicembre | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI sabato e previsioni meteo del 18 dicembre. Al nord bel tempo tutto il giorno. Al centro cieli sereni. Al sud possibili addensamenti serali. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 18 Dicembre.

Nord:

Tempo stabile e soleggiato a parte estese formazioni nebbiose sulle aree pianeggianti, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna:

Prevalenza di bel tempo con nuvolosità scarsa o del tutto assente; nottetempo ed al primo mattino foschie anche dense su aree pianeggianti e valli interne.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità diffusa su aree peninsulari e sulla Sicilia centrosettentrionale con deboli precipitazioni sparse su Puglia, Basilicata, Calabria e settore settentrionale dell’isola, nevose oltre i 500-600 metri; dalla sera attesa una decisa attenuazione dei fenomeni, con schiarite su nord Campania, Salento e Sicilia tirrenica. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia centromeridionale.

Temperature:

Minime in flessione su rilievi del triveneto, Sardegna, Umbria, regioni centrali adriatiche ed al sud peninsulare; in rialzo sulle restanti aree alpine, prealpine ed appenniniche del nord e sulla Sicilia; stazionarie altrove; massime in diminuzione su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-romagna, Lazio centromeridionale, Abruzzo e sulle regioni meridionali peninsulari; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Forti settentrionali al sud, Sicilia compresa, con raffiche di burrasca, in generale attenuazione da fine giornata; deboli variabili al nord e settentrionali al centro con locali rinforzi fino a sera sulle relative zone appenniniche.

Mari:

Agitato lo ionio, con moto ondoso in ulteriore intensificazione al largo dalla sera; da poco mossi a mossi mar ligure, alto tirreno, mar e canale di Sardegna ed adriatico settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.