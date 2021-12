Meteo OGGI giovedì 16 Dicembre | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI giovedì e previsioni meteo del 16 dicembre. Al nord bel tempo generale. Al centro poche nuvole e cieli sereni. Al sud coperture serali. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 16 Dicembre.

Nord:

Foschie dense e nebbie anche estese sulla pianura padano veneta solo in parziale diradamento durante le ore centrali; ampio e prevalente soleggiamento sul resto del nord salo parziali addensamenti sulla Liguria.

Centro e Sardegna:

Molto nuvoloso/coperto su Marche e Abruzzo con sporadiche deboli precipitazioni, nevose intorno 1200 metri; nuvolosità irregolare anche estesa sui settori orientali di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con occasionali deboli precipitazioni pomeridiane su Toscana e Umbria; poche nubi sparse e prevalente soleggiamento sul resto del centro. Nottetempo e al primo mattino foschie anche dense e isolati banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne.

Sud e Sicilia:

Su tutte le regioni nuvolosità irregolare a tratti intensa, con sporadiche e deboli precipitazioni su Molise, centro-nord Puglia, Calabria ionica, nord Sicilia e settori più orientali di Campania e Basilicata, con quota neve a partire da 1200 metri.

Temperature:

Minime in lieve calo al nord e Toscana, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime in diminuzione su Liguria, Toscana, appennino emiliano-romagnolo, Veneto meridionale, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna orientale, in lieve aumento sulla Valle d’aosta.

Venti:

Da deboli a moderati settentrionali su isole maggiori e centro-sud peninsulare con i rinforzi maggiori lungo le coste adriatiche e ioniche; deboli variabili o dai quadranti orientali al nord.

Mari:

Da mossi a molto mossi ionio e medio-basso adriatico; poco mossi con moto ondoso in aumento mare e canale di Sardegna; mossi i restanti mari.