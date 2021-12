Meteo OGGI mercoledì 15 Dicembre | cieli sereni

Nella giornata di OGGI mercoledì e previsioni meteo del 15 dicembre. Al nord addensamenti in diminuzione. Al centro nubi sparse. Al sud coperture serali. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 15 Dicembre.

Nord:

Strati bassi in pianura padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, con piogge o rovesci sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo parzialmente nuvoloso con al più locali deboli piovaschi.

Temperature:

Minime in diminuzione sulla pianura padana occidentale, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su Piemonte, aree alpine, prealpine ed appenniniche centrosettentrionali, versante adriatico, in aumento sul resto della pianura padana e toscana, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati nordorientali al centro-sud; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi adriatico centromeridionale, basso tirreno, stretto di Sicilia e ionio; poco mossi i restanti mari.