Sondaggi: Pd primo partito, FdI subito dietro. Crollo M5S

Il Partito Democratico guadagna un punto e guida le intenzioni di voto. Bene anche FdI e FI, ormai in discesa libera Lega e M5S

A poco più di un anno dalle elezioni, il Partito Democratico è il primo partito per intenzioni di voto e continua a crescere. Stando al sondaggio pubblicato da YouTrend, i dem si attestano al 21,7%, un punto in più rispetto a due settimane fa. Dietro Fratelli d’Italia al 20,3%, anche questo in crescita di circa mezzo punto. A pochi mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica, sembra profilarsi una competizione tra i due partiti su chi sarà il più votato alle prossime politiche. Un fattore che sarà determinante nella scelta del prossimo PdR su chi affidare la guida del governo.

LEGGI ANCHE: Draghi difende le scelte dell’Italia davanti ai capi di stato Ue



Al terzo posto si colloca la Lega con 18,7%, lontanissimi i tempi in cui il partito guidato da Matteo Salvini raggiungeva il 34% alle elezioni europee. Ancora più dietro il Movimento 5 Stelle con 14,6%, un punto in meno rispetto a due settimane fa, punto di consenso che sembra essersi “traslocato” dal M5S ai dem. Il M5S paga duramente le incertezze del leader Giuseppe Conte, le continue giravolte e le guerre intestine al partito fondato da Beppe Grillo.

LEGGI ANCHE: I sindacati scendono in piazza contro il Governo, Landini: “Priorità è tutelare il lavoro”



Buon risultato invece per Forza Italia, il ritorno di Silvio Berlusconi sulla scena politica fa guadagnare a FI un 8% nei sondaggi, in netta crescita rispetto a pochi mesi fa. Stabili Azione al 3,4% e Sinistra Italiana al 2%, mentre è in ulteriore discesa Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi passa dal 2,6% al 2,4%. Gli altri partiti si dividono invece così: Verdi 2%, Art.1 MDP 1,9%, +Europa 1,5%.