L’appello dell’associazione Alao:«Cercasi parrucchieri per pazienti oncologiche»

L’Associazione Lodigiana Amici di Oncologia (Alao) fa un appello ai parrucchieri per un impegno di circa due ore ogni lunedì.

L’Associazione Lodigiana Amici di Oncologia (Alao) è in cerca di parrucchieri che taglino i capelli in nosocomio ai pazienti oncologici. Si tratta di un appello che giunge a pochi giorni da Natale da un’associazione che dal 1990 è impegnata nel supportare i malati oncologici e i loro familiari nell’ospedale di Lodi.

Si chiede di offrire la propria disponibilità per circa due ore, dalle 14:30 alle 16:30, tutti i lunedì.

«Abbiamo bisogno di rinforzare la squadra che vada in ospedale come parrucchiere volontario per le pazienti ricoverate in Oncologia», spiega la presidente di Alao, Carla Bertani Allegri.

«La pandemia dovuta al Covid ha limitato la nostra attività nell’ambito delle prestazioni dirette ai pazienti oncologici, nonostante ciò, abbiamo mantenuto attivi alcuni servizi e utilizzato le risorse disponibili per essere adeguatamente e attivamente pronti per la futura completa ripartenza, alla quale tutti i nostri Volontari sono pronti», è scritto sulla pagina Facebook di Alao.