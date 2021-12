Incidente in monopattino per lo chef Natale Giunta: l’immagine choc sui social

Il noto chef de La Prova del Cuoco era sul suo monopattino quando ha preso una buca ed è finito a terra facendosi molto male al viso

Natale Giunta, noto chef de La Prova del Cuoco, è stato protagonista di un brutto incidente col suo monopattino. Lo chef si trovava sul suo monopattino quando ha preso una buca creatasi intorno a un tombino poiché rimasta senza manutenzione per anni e a cause delle piogge recenti. Il sinistro ha avuto luogo in piazza Don Sturzo, a Palermo.

Giunta si è ritrovato a terra e ha sbattuto al volto in modo violento, riportando diverse lesioni al naso e anche al resto del corpo. Lo hanno operato urgentemente per rimettere in sesto la frattura e ha dovuto mettere diversi punti.

Lo chef ha raccontato sui social la disavventura che gli è capitata. «Una città che invita i propri cittadini al green, una città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque. Grazie al Comune di Palermo.

Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio il pronto soccorso del Civico, ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato», ha chiosato.