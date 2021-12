Tragico incidente nella notte, travolti e uccisi due giovani di 21 e 24 anni

È accaduto questa notte, domenica 19 dicembre, intorno alle 2 a Paladina, in provincia di Bergamo. Inutili i soccorsi, per i due ventenni non c’è stato niente da fare

Un vero dramma quello occorso stanotte a Paladina, in provincia di Bergamo, lungo la Statale 470 della Valle Brembana. Da quanto riportato dall’Areu, intorno all’1:55 è arrivata una chiamata in cui si segnalava che due ragazzi di 21 e 24 anni erano stati investiti. Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e un’automedica, ma i due giovani sono riusciti a sopravvivere.

Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica del sinistro. Per ora non ci sono ulteriori dettagli, tant’è che Areu si è limitato a far sapere che si è trattato di un sinistro classificato come “investimento di pedoni“, anche se si può immaginare che complice del dramma possa essere stata la nebbia che ha imperversato negli ultimi giorni.

Leggi anche:—>I tre operai deceduti nel crollo della gru a Torino:«Proprio ieri avevano fatto un selfie insieme»

I due giovani morti nell’incidente si chiamavano Brahim Amine Ben Faresse, 24 anni, e Driss Ouaissa, 21 anni. Entrambi abitavano a Bergamo. Il primo era nato in Marocco, l’altro a Bergamo.

Leggi anche:—>Ritrovato morto con mani e piedi legati: indagini in corso per omicidio

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che i due, al momento in cui sono stati travolti, fossero sdraiati a terra a causa di un litigio. Uno dei due giovani è morto sul colpo, l’altro dopo trenta minuti in cui i soccorritori hanno cercato di rianimarlo. Il pm ha dato ordine di eseguire l’autopsia sui due cadaveri.