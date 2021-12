I tre operai deceduti nel crollo della gru a Torino:«Proprio ieri avevano fatto un selfie insieme»

Filippo, di Coazze, in provincia di Torino, aveva solo 20 anni. I colleghi Marco e Roberto avevano 52 e 54 anni ed erano lombardi

Sono morti ieri mattina a Torino nel tragico crollo di una gru. Si tratta di tre operai: Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze, in provincia di Torino, Marco Pozzetti, 52 anni e Roberto Peretto, 54 anni, entrambi lombardi. È accaduto in via Genova. La barista che lavora in un locale della suddetta via, non riesce a non commuoversi:«Era un ragazzo del 2001, capite? Del 2001. Solo ieri erano venuti a mangiare da me, capite?», dice riferendosi a Falotico.

E dire che soltanto ieri Filippo e i suoi colleghi si erano fatti un selfie in cima alla gru a 40 metri di altezza. Dopodiché, aveva postato la foto su Instagram. La foto di tre persone sorridenti, felici dell’opera che stavano per portare a termine.«La mia auto è una di quelle danneggiate, ma io non riesco a non pensare allo strazio delle famiglie delle vittime», dice una donna che risiede in quell’area. Tre morti e tre feriti, ma poteva essere una tragedia di proporzioni ancora superiori. Si tratta, infatti, di una via molto trafficata, in cui vi sono negozi e servizi e il Lingotto è poco distante.

«Ieri qui sotto c’era la coda all’ufficio postale e pochi metri più in là c’era la fermata dell’autobus», spiega un operaio. Al momento del crollo solo un’auto stava passando per la strada. La portiera anteriore sinistra ha subito danni. Il conducente è riuscito a essere pronto nel frenare. Poi, nonostante lo choc, è riuscito a scendere e ad allontanarsi. Trattasi di un miracolo. I testimoni di quanto accaduto ieri parlano tutti di un boato. Molti corrono a vedere ma un operaio li fa allontanare.

La gru si è abbattuta sul palazzo di fronte, distruggendo il parapetto. Gli assessori Gianna Pentenero e Francesco Tresso vanno a vedere con i vigili del fuoco. «Potrebbero esserci problemi di agibilità per due appartamenti».

Leggi anche:—>Studenti comprano topi per simulare sporcizia e occupare il liceo

Torino è sconvolta. «È l’ennesimo infortunio sul lavoro nella nostra città», è il commento del sindaco Stefano Lo Russo, « ed è una cosa che ci scuote molto. Una cosa drammatica. E data la dinamica dell’incidente poteva andare persino peggio».

Leggi anche:—>Ritrovato morto con mani e piedi legati: indagini in corso per omicidio

I tre operai deceduti nel crollo della gru stavano montando il braccio della gru che poi si è schiantata. Il cantiere serviva a rifare il tetto di un palazzo di 7 piani.