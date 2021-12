Gru cade su palazzo: tre operai muoiono schiacciati, altri feriti

Una gru di un cantiere è caduta su un palazzo di sette piani di via Genova, a Torino, mentre gli addetti ai lavori erano in azione. Tre operai sono morti schiacciati dal peso del mezzo, mentre altri tre sono rimasti feriti. A rimanere coinvolti nell’incidente sono stati anche alcuni passanti, i quali però sono fuori pericolo.

Dramma a Torino. Una gru di un cantiere adiacente ad un complesso residenziale di sette piani situato in via Genova, questa mattina, si è improvvisamente accartocciata su se stessa, crollando sopra al palazzo. Ad avere la peggio sono stati gli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione del prospetto. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, tre uomini sono morti. I vigili del fuoco hanno provveduto in questi istanti a estrarre i tre che erano rimasti incastrati sotto la intelaiatura del mezzo, i quali sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Uno è in condizioni gravi. Adesso si sta provvedendo a liberare l’area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza. I danni al palazzo sembrerebbero essere limitati.

Leggi anche -> Abusa e uccide bimba di un anno: condannata all’ergastolo, ma ride in aula

La sensazione è che la tragedia potesse assumere una gravità ancora maggiore nel caso in cui la gru fosse precipitata in strada. Via Genova, dove venerdì era stata montata la gru del cantiere, infatti, è di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici. In questo caso i passanti e le vetture che transitavano di lì hanno avuto modo di mettersi in salvo prima che il mezzo, dopo avere impattato sul palazzo di sette piani, finisse al suolo. Alcuni pedoni sono rimasti coinvolti nell’incidente, ma non hanno riportato ferite gravi. Si tratta, ad ogni modo, dell’ennesimo incidente sul lavoro che risulta fatale. Sarà dunque necessario nei prossimi giorni fare luce sulle responsabilità dell’accaduto: Torino, intanto, piange per la morte dei due operai.

Leggi anche -> Recita di Natale vietata a tutti i genitori: per non escludere i no Green pass