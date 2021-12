Recita di Natale vietata a tutti i genitori per non escludere i No Green pass: è polemica tra i genitori della scuola.

La dirigente scolastica di una scuola di Rivalta, in provincia di Torino, ha deciso che il saggio natalizio del laboratorio di teatro dell’istituto, previsto per lunedì 20 dicembre, si farà a porte chiuse, senza i genitori e con un pubblico composto dai soli bambini, per non escludere le mamme e i papà No Green pass.

Dirigente scolastica decide di fare il saggio natalizio a porte chiuse: “Non voglio escludere i genitori no Green pass”

“Come scuola pubblica dobbiamo essere il più inclusivi possibile: se anche fosse soltanto uno il genitore escluso, come potrei guardare negli occhi il suo bambino il giorno dopo?“, ha detto la preside. La scelta ha scatenato le polemiche: secondo alcune famiglie è “discriminazione al contrario”.

Leggi anche -> Graziano Mesina è stato catturato: ex ‘primula rossa’ del banditismo sardo era latitante

I genitori dei bambini sembrano essere furiosi, hanno inondato di mail la dirigente scolastica. Tra l’altro, la maggior parte delle famiglie è vaccinata: 76 nuclei su 80 sono provvisti di Super Green Pass. La decisione, però, non è stata frutto di particolari richieste da parte di mamme e papà sprovvisti di certificato verde, ma è stata presa in autonomia dalla direzione dopo aver fatto compilare un sondaggio informale ai genitori.

Leggi anche -> Meteo DOMANI domenica 19 Dicembre | addensamenti in aumento

“Si tratta di una scelta che non condivido: non è giusto negare una possibilità a chi sta rispettando le regole e ha deciso di fidarsi della scienza“, ha commentato il sindaco di Rivalta, Sergio Muro, che è anche papà di uno dei bambini della scuola.