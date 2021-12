Forte scossa di terremoto nella Bergamasca, avvertita anche a Milano

È stata avvertita una forte scossa di terremoto a Milano poco dopo le 11.30. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono

scese in strada.

Secondo l’Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia ha raggiunto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 gradi il terremoto che ha avuto il suo epicentro nella zona a ovest di Bergamo. La forte scossa di terremoto è stata infatti

avvertita distintamente in tutta la provincia di Bergamo, fino a Milano.

È stata confermata dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4 del terremoto nella Bergamasca: l’epicentro è a Bonate Sotto, paese dell’Isola bergamasca di 6 mila abitanti. La profondità è stata stabilita a 26 chilometri.

Scuola evacuata

La scossa di terremoto si è sentita molto forte anche a Vimercate, in Brianza, dove testimonianze raccontano di lampadari che si sono mossi, specchi traballanti, scaldabagni tremanti e fioriere che si sono spostate di alcuni centimetri. Di fronte ad un locale supermercato ci sarebbe stato anche lieve incidente stradale provocato proprio dal panico suscitato dal sisma. Alcuni cittadini sono addirittura scesi per strada per paura dei crolli. A Treviglio a pochi chilometri dall’epicentro del sisma, gli studenti della scuola superiore Isis Zenale e Butinone sono stati evacuati.

“È stato un attimo, improvvisamente ha tremato tutto e son volate giù le confezioni di detersivo dai banchetti“. A raccontao è Ahmed, egiziano, ambulante nei mercati milanesi da molti anni, e che stamani esponeva in via Fauché, nella zona nord della città. “Ci siamo guardati stupiti mentre ballava tutta la roba sui tavoloni e gli ombrelloni ondeggiavano – ha aggiunto – poi tutto è tornato normale”.

Evacuate tutte le scuole di Lecco

Una scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il territorio Lecchese, decine le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Lecco e dei vari distaccamenti, ma non si registrano danni. Gli studenti delle scuole di Lecco sono stati fatti uscire dagli istituti in via precauzionale come previsto dal protocollo di sicurezza. La preoccupazione maggiore è stata per le famiglie che risiedono ai piani alti dei condomini, mentre a Merate (Lecco) è stato evacuato l’auditorium comunale e a Olgiate Molgora (Lecco) danni a una vecchia cascina, disabitata, in ristrutturazione.

Seconda scossa di terremoto

Una seconda scossa di terremoto, meno forte della prima, si è registrata stamattina nella Bergamasca: stavolta l’epicentro è stato localizzato a Osio Sotto, alle 11,57, a 24,9 chilometri di profondità, stando ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa di assestamento è stata di magnitudo 2.2, dunque la metà di quella precedente con epicentro a Bonate Sotto: è stata percepita, ma con meno intensità della prima,. I due paesi distano una decina di chilometri. Non risultano danni né feriti nemmeno per questa seconda scossa. Tante le chiamate a vigili del fuoco e forze dell’ordine.