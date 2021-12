Covid, in Campania vietate le feste nei locali al chiuso

Feste scolastiche, di laurea e compleanno in locali al chiuso vietate in Campania. Questo quanto previsto dall’ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che sarà pubblicata in giornata per un ulteriore contrasto al Covid.

De Luca stesso ha sollecitato controlli “seri” – mentre finora essi sono stati, ha dichiarato il governatore, “inadeguati” – sull’uso della mascherine.

L’ordinanza del presidente della Regione Campania consente “il solo svolgimento di “pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti” e anche “di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento”. Vietati invece “feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”.