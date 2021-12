Incidente nella notte, auto finisce contro un albero: morte due sorelle di 23 e 19 anni

Tragico incidente a Roma nella notte. Sono morte due ragazze giovanissime, due sorelle di 23 e 19 anni.

Questa mattina intorno alle 5.30 una Peugeot 307 con due sorelle a bordo è finita contro un albero in via Cilicia, a Roma: le due giovani, due ragazze italiane avevano 23 e 19 anni e hanno perso la vita. Le vittime erano sorelle. Le due ragazze, stavano probabilmnete rientrando a casa, abitavano in zona Centocelle, quando è avvenuto lo schianto che non ha coinvolto altri veicoli. La macchina nell’impatto si è accartocciata contro un albero.

Sono intervenute sul posto numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui è affidata l’attività investigativa ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. In ausilio diverse unità dei Gruppi di zona.