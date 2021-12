Bollettino coronavirus 20 dicembre: 16.213 contagi, 137 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 21 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 16.213 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.259. Sono invece 137 le vittime in un giorno, ieri erano state 97. Sono 337.222 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 566.300. Il tasso di positività è al 4,8%, in salita rispetto al 4,3% di ieri. Sono 987 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 21 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 73. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.101, ovvero 375 in più rispetto a ieri.

Sono 369.703 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 7.428 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.405.360, i morti 135.778. I dimessi e i guariti sono invece 4.899.879, con un incremento di 8.640 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia 2.576 nuovi casi e 40 decessi

Con 56.968 tamponi effettuati è di 2.576 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 4,5% (ieri 4%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 163) e nei reparti (+32, 1.257). Sono 40 i decessi, che portano il totale a 34.776 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 1.045 i positivi segnalati a Milano (di cui 514 a Milano città), 148 a Bergamo, 221 a Brescia, 67 a Como, 22 a Cremona, 24 a Lecco, 34 a Lodi, 105 a Mantova, 187 a Monza e Brianza, 146 a Pavia, 66 a Sondrio e 343 a Varese.

Altri 23 morti e 2.369 nuovi casi in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna si contano altri 23 morti per il Covid-19, mentre l’aumento giornaliero dei contagi è in linea con i giorni scorsi, 2.369 in più su 21.911 tamponi. Dei nuovi positivi, 972 sono asintomatici è l’età media è 39,2 anni. La situazione nelle province vede Bologna con 490 nuovi casi più 76 dell’Imolese, seguita da Modena (422). I guariti sono 666 in più, i casi attivi 43.343 (+1.680), il 97,2% in isolamento a casa. I 23 morti avevano tra i 59 e i 95 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 101 (-2), 1.089 (+57) quelli negli altri reparti Covid.

Nel Lazio 1.638 nuovi casi e 14 morti, Roma a quota 824

“Oggi nel Lazio su 16.751 tamponi molecolari e 18.938 tamponi antigenici per un totale di 35.689 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (-766), sono 14 i decessi (+1), 904 i ricoverati (+76), 119 le terapie intensive (+2) e +893 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato che aggiunge: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 824”. Rispetto al 20 dicembre dello scorso anno si registrano 1.880 ricoveri in meno in area medica, 187 in meno in terapia intensiva, 36.237 isolati a domicilio in meno e 7 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione” sottolinea D’Amato.

In Toscana 6 decessi, i ricoveri superano quota 400

In Toscana sono 318.299 i casi di positività al Coronavirus, 955 in più rispetto a ieri (924 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un’età media di 38 anni circa: 26% ha meno di 20 anni, 26% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 6 decessi – 4 uomini e 2 donne con un’età media di 81,7 anni, residenti 2 a Firenze, 1 a Pisa, 3 a Siena – che portano il totale a 7.493. In aumento i ricoveri che superano quota 400: per la precisione sono 406, 20 in più rispetto a ieri, di cui 61 in terapia intensiva (2 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 293.619 (92,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 17.187, +1,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 16.781 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (179 in più rispetto a ieri, più 1,1%). Sono 38.717 (7.163 in più rispetto a ieri, più 22,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze conta 194 casi in più rispetto a ieri, Prato 46, Pistoia 53, Massa Carrara 65, Lucca 87, Pisa 109, Livorno 154, Arezzo 95, Siena 79, Grosseto 73.

In Friuli Venezia Giulia 277 nuovi contagi e 7 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.671 tamponi molecolari sono stati rilevati 234 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,76%. Sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi (0,70%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 25,63% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 23,10% e quella 30-39 anni con il 12,27%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: un uomo di 91 anni di Muggia (deceduto in ospedale), una donna di 85 anni di Vajont (deceduta in ospedale), un uomo di 77 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 74 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 68 anni di Vicenza (deceduto in ospedale a Trieste), un uomo di 66 anni di Sesto al Reghena (deceduto in ospedale) e un uomo di 54 anni di Trieste (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.132, con la seguente suddivisione territoriale: 977 a Trieste, 2.064 a Udine, 755 a Pordenone e 336 a Gorizia. I totalmente guariti sono 131.443, i clinicamente guariti 350, mentre quelli in isolamento scendono a 7.856.Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 144.105 persone con la seguente suddivisione territoriale: 34.846 a Trieste, 60.862 a Udine, 28.722 a Pordenone, 17.678 a Gorizia e 1.997 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 unità a seguito di altrettanti test antigenici non confermati dall’esame molecolare. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate le positività di un infermiere e un amministrativo dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un infermiere dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.Non si registra alcun caso tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione, mentre risulta esserci un positivo tra gli operatori che vi lavorano.

In aggiornamento