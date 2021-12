Cade dagli sci mentre si esercitava con il maestro, muore un 15enne

Il tuo browser non supporta questo file

Un terribile incidente si è verificato su una pista sciistica, dove un ragazzino di 15 anni è caduto mentre era in discesa riportando diversi traumi alla testa che purtroppo ne hanno causato la morte.

Stava sciando sulla pista di Alagna, un paese che si trova in provincia di Vercelli, quando, per cause che non sono ancora chiare, ha perso il controllo finendo per schiantarsi.

È morto così Filippo Allorio, un ragazzino di 15 anni residente nella provincia di Novara. Subito dopo il terribile incidente, è stato immediatamente trasportato e ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Frequentava, insieme al fratello gemello, che non lo avevo raggiunto in pista a causa di un infortunio, il quinto ginnasio del liceo classico di Don Bosco nel comune di Borgomanero. Oggi nella sua classe si è deciso di sospendere le lezioni in suo ricordo. Il 15enne è stato descritto da chi lo conosceva come un ragazzo buono e gentile, sempre molto socievole con gli altri. Questo è stato anche il ricordo con cui l’ha voluto commemorare Giovanni Campagnoli, preside della sua scuola. Un drammatico incidente che si è verificato nella giornata di sabato 18 Dicembre 2021. Il ragazzo si era recato sulle piste da sci insieme al maestro, in quanto era lì per imparare e prendere lezioni. Mentre si trovava in fase di discesa, ha improvvisamente perso il controllo degli sci, finendo fuori pista e sbattendo violentemente la testa. Immediato l’intervento del personale di soccorso sulla pista, che prima ha cercato di rianimarlo, per poi farlo trasportare d’urgenza in ospedale. I medici hanno fatto il possibile ma i traumi che durante la caduta il 15enne ha riportato alla testa erano troppo gravi. A commentare questo lutto è stato anche il direttore della società che ha in gestione la pista sciistica al centro della tragedia Andrea Colla, che ha in primo luogo dichiarato di essere a completa disposizione delle forze dell’ordine per tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Colla ha spiegato che “Come Monterosa 2000 ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia del ragazzo in questa tragedia. Un lutto incredibile che non sarebbe dovuto accadere. In pista non erano mai capitati incidenti così gravi. Tornando indietro a 15 o 20 anni fa ci furono degli incidenti fuori pista ma per condizioni diverse, legate a valanghe o a errori di tracciato. Non abbiamo parole. Monterosa 2000 inoltre è a totale disposizione delle forze dell’ordine e dei soggetti competenti per le verifiche del caso legate a questa tragedia. Ci auguriamo la magistratura faccia chiarezza su questa dolorosa vicenda”.