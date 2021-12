Devastano un centro per anziani e rubano i pacchi della Caritas destinati ai più poveri

Il tuo browser non supporta questo file

Sono entrati in piena notte scassinando la porta principale e hanno rubato oltre sessanta pacchi della Caritas destinati ai più poveri.

Mancano ormai pochissimi giorni a Natale, ma purtroppo non tutti hanno avuto voglia di essere più buoni. Un triste e gravissimo furto è infatti avvenuto all’interno di un centro per Anziani che si trova a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Alcuni ignoti hanno fatto irruzione nel luogo durante la notte, rubando circa sessanta pacchi confezionati dall’organizzazione Caritas che erano destinati alle famiglie più povere. Un furto forse più crudele di altri, che ha scosso tutta la comunità del luogo. Don Alberti Ferrante, il prete che guida dal 2016 la parrocchia del luogo, non ha esitato a condannare in modo molto duro quanto accaduto: “Un gesto del genere grida vergogna al cospetto di Dio. I responsabili devono pagare”. Gli autori di questo crimine, spiega il prete, sono riusciti a entrare scassinando la porta principale e “hanno aperto i pacchi e gettato per terra quello che hanno trovato: panettoni, pandori, ma anche gli omogeneizzati per i bambini e tutto il cibo per i poveri. Persone che non solo non arrivano a fine mese, ma spesso neanche a fine settimana”.

Leggi anche: Ultraleggero si schianta contro il tetto di una casa: morto il pilota

Leggi anche: Cade dagli sci mentre si esercitava con il maestro, muore un 15enne

Non è l’unico episodio oltretutto accaduto nella zona. Già nei giorni scorsi, a Sacconago, un quartiere molto vicino a Busto Arsizio, si era verificato un furto identico, segno che c’è qualcuno durante queste feste che ha deciso di rubare i pacchi di alimenti e aiuti per i più poveri.