Capodanno, quali sono le regioni entrate ufficialmente in zona arancione

Il tuo browser non supporta questo file

Nonostante otto vaccinati su dieci, l’avvento della variante Omicron ha portato di nuovo il nostro paese ad affrontare l’emergenza sanitaria. E alcune regioni sono entrate a partire dalla giornata di oggi in zona arancione.

La variante Omicron continua a spaventare tutta Europa, al punto che l’allarme è già scattato in tantissimi paesi e nazioni come l’Irlanda, nonostante l’alto numero di vaccinati, hanno deciso di indire un nuovo lockdown interno. Gli scienziati al servizio del governo, sembrano tutti convinti che questo è il momento di introdurre nuove restrizioni, come ha spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in questi giorni, il membro dell’Agenzia Italiana del Farmaco Giorgio Palù. Anche in Italia i contagi continuano ad aumentare, ed è per questo che l’esecutivo guidato da Mario Draghi si prepara a delle nuove chiusure. E infatti a partire dalla giornata di oggi 20 Dicembre 2020, molti comune della nazioni sono entrati ufficialmente in zona arancione. Dopo il Friuli Venezia Giulia, è toccato infatti anche alla Liguria e al Veneto. Ancora una volta si è scelto di discriminare i non vaccinati, considerati i veri responsabili di questa situazione, in quanto la maggior parte delle limitazioni in zona arancione non varranno per coloro che si sono muniti di Super Green Pass, e che dunque hanno deciso di vaccinarsi senza più ricorrere al tampone.

Leggi anche: La proposta di Bassetti:«15 giorni di lockdown per non vaccinati»

Leggi anche: Covid, Zaia: “Un terzo ricoverati rispetto allo scorso anno, vedere aspetti positivi”

Ci sono poi regioni come la Lombardia e il Lazio che rischiano adesso di entrare in zona gialla. La situazione inoltre non sarà drammatica ed emergenziale come lo scorso anno, ma nonostante l’alto numero di vaccinati registrati nel nostro paese, anche questa sarà un Natale e un Capodanno all’insegna delle restrizioni.