“No, faremo di tutto per impedire il lockdown, faremo di tutto per evitare chiusure e paure: Mi auguro che Natale, Capodanno, la Befana non abbiano chiusure”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini ieri sera a Controcorrente su Rete4.

Salvini si augura che le feste più importanti come il Natale, Capodanno, la Befana non abbiano chiusure. Così enucleava il suo pensiero nella trasmissione di Controcorrente su Rete4, parlando delle misure cauzionali per la situazione Covid in Italia. Non dimentica inoltre di ringraziare i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari: “Io ringrazio i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, oltre ai volontari che dedicano tempo, giorni e notti a salvare le vite. E ringrazio gli italiani per il buonsenso, l’enorme responsabilità e pazienza che hanno dimostrato. Sono contro ogni violenza, dei no vax dei no tav, le idee portano lontano, le minacce e le aggressioni non portano da nessuna parte. Giù le mani dai nostri medici e dai nostri volontari”.

LEGGI ANCHE > Il 23 dicembre altra stretta. In arrivo dopo Natale nuovi obblighi vaccinali