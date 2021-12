Non si ferma al posto di blocco fuggendo per 6 km, poi sbatte contro un furgone e muore

Un uomo di 37 anni, pregiudicato, stava attraversando Roverbella (Mantova) quando non si è fermato all’alt polizia ed è scattato l’inseguimento finito in tragedia

Non si è fermato all’alt della polizia locale ed è fuggito in auto per sei chilometri, schiantandosi infine contro un furgone e perdendo la vita. È accaduto ad Andrea F., 37 anni, che dalle prime ricostruzioni sarebbe un pregiudicato. Forse proprio per qualche motivo legato al fatto di essere già noto alle forze dell’ordine, non si sarebbe fermato all’alt degli agenti. L’incidente è occorso tra via Custoza a Roverbella e via Trentino a Pozzolo sul Mincio (Mantova).

Quando i poliziotti hanno visto che l’uomo non si fermava ma accelerava dopo avergli imposto l’alt, lo hanno inseguito per circa 6 km. L’uomo, per cercare di sfuggire agli agenti con la sua Ford Focus, ha sbandato e si è schiantato contro un furgone in modo frontale. Alla guida del furgone, un uomo di 47 anni che stava viaggiando nel senso di marcia opposto.

I soccorsi sono giunti subito sul posto e, oltre alla polizia locale, sono arrivati anche i carabinieri di Marmirolo e i vigili del fuoco. I sanitari hanno cercato di rianimare il 37enne, che già dai primissimi minuti era apparso in gravissime condizioni, ma senza successo: è morto infatti, poco prima che sopraggiungesse l’elicottero. Il 47enne che era alla guida del furgone, non in gravi condizioni, è finito in ospedale a Mantova per curarsi.

Attualmente i carabinieri di Marmirolo stanno eseguendo ulteriori rilievi. Dopo l’identificazione, si sarebbe scoperto che il 37enne era pregiudicato e quel che i militari cercano di capire è la ragione per cui l’uomo non si sia fermato all’alt della polizia locale per poi fuggire e perdere la vita.