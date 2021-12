Morte David Rossi, procura Genova apre fascicolo su foto inedite

Il tuo browser non supporta questo file

Dopo la puntata di Non è L’Arena in cui si è parlato di due video e 61 foto inedite girate dalla polizia e non inserite nel fascicolo che i pm di Siena aprirono dopo il decesso di Rossi

La procura di Genova ha deciso di aprire un fascicolo per atti relativi, senza formulare un ipotesi di reato, in seguito a quanto mostrato nella trasmissione Non è L’Arena di Massimo Giletti che ha parlato del caso David Rossi, capo della comunicazione del Monte Paschi di Siena, caduto giù dalla finestra del suo ufficio nel 2013 a Siena. I magistrati hanno acquisito la puntata, in cui si parlava di due video e 61 foto inedite girate dalla polizia e non inserite nel fascicolo che i magistrati senesi aprirono dopo il decesso di Rossi. Del fatto che esista il suddetto materiale ha parlato la poliziotta della scientifica Federica Romano, nel corso dell’audizione della Commissione parlamentare, tenutasi il 25 novembre scorso.

Nel frattempo, la Commissione invierà oggi ai magistrati genovesi il verbale del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, che in quel periodo era comandante provinciale di Siena. Durante l’audizione, quest’ultimo ha raccontato di essere entrato nello studio di Rossi dopo il decesso dell’uomo con il magistrato Antonino Nastasi, uno dei tre sostituti di Siena, con Nicola Marini e Aldo Natalini.

Secondo i commissari, dal resoconto sarebbe venuto fuori un serio inquinamento probatorio, a partire dal rovesciamento del cestino alla chiusura della finestra da cui cadde Rossi, agli effetti personali toccati o addirittura mossi nel suo ufficio tra cui il pc, per arrivare al pm che avrebbe risposto a due chiamate giunte sul telefonino del manager. Ma quest’ultimo episodio sarebbe stato smentito dai tabulati telefonici.

Ai pm genovesi, la Commissione invierà anche le audizioni di altri membri delle forze dell’ordine, secretate. Nei prossimi giorni, i magistrati apriranno un’inchiesta con ipotesi di reato che potrebbero corrispondere a favoreggiamento, omissione atti ufficio e falso.