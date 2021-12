Pirata della strada, investe un 67enne e poi fugge: fermata nella notte

Il tuo browser non supporta questo file

Trento, è stata fermata nella notte una pirata della strada che ha investito e ucciso un 67enne, ed è fuggita dopo l’incidente.

E’ stata fermata nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Cavalese la donna accusata di aver travolto con la sua auto e ucciso Clelia Nicolao, una 67enne di Campitello, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al marito.

Investe una donna e fugge: fermata la 33enne romena che non ha prestato soccorso

Subito dopo l’incidente, avvenuto poco dopo le 16 di ieri in località Fontanazzo sulla strada statale 48 delle Dolomiti nel comune di Mazzin di Fassa, nella provincia autonoma di Trento, la 33enne romena si è allontanata facendo perdere le proprie tracce.

I militari l’hanno rintracciata in un garage di Canazei nella notte portandola in caserma per essere ascoltata. Nella giornata di ieri, intorno alle ore 16.00, una donna 67 enne, Clelia Nicolao, stava attraversando le strisce pedonali insieme al marito, Vincenzo Zuech, all’altezza della Pizzeria “Lo Scoiattolo” quando è stata travolta da un’auto che proveniva da Fontanazzo in direzione Campitello che non si è fermata a prestare soccorso.

La donna è stata sbalzata violentemente a terra ed è stata prontamente soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e hanno lanciato l’allarme alla centrale 112 che in pochissimi minuti ha allertato due ambulanze. Vista la grave dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione della donna i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna dopo il violento impatto.