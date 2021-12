Serie A e plusvalenze, blitz della Guardia di Finanza in sede Inter e Lega. La procura di Milano ha avviato un’inchiesta a carico di ignoti. Il reato ipotizzato è quello di false comunicazioni sociali. Controlli anche in sede Milan.

Blitz della Guarda di Finanza nelle sedi di Lega e Inter, in merito all’indagine sulle plusvalenze nella compravendita dei giocatori. L’inchiesta della procura di Milano è a carico di ignoti, mentre si parla di presunte plusvalenze di 100 milioni di euro, relative a due annualità – 2017/18 e 2018/19 – per la cessione di una decina di giocatori di fascia medio-bassa, alcuni anche delle squadre giovanili. In merito al caso, che vede l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali, i pm di Milano Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, assieme al procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, hanno analizzato anche i documenti contabili del Milan. Pare, tuttavia, che non siano emerse alcun tipo di criticità.

Indagini su plusvalenze, Gdf in sede Inter e Lega

Secondo quanto si legge in un comunicato del procuratore Riccardo Targetti, l’operazione dei finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha lo scopo “acquisire documentazione relativa alle cessioni [da parte dell’Inter] dei diritti pluriennali sulle prestazioni di taluni calciatori” che riguardano gli esercizi di bilancio 2017-2018 e 2018-2019. Gli inquirenti stanno dunque operando per “verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze”.

Nello specifico, il presunto sistema fraudolento delle plusvalenze si sarebbe generato nelle operazioni di compravendita tra l’Inter e altre squadre, in particolare con le cessioni di giocatori che potrebbero essere stati dunque “sopravvalutati”. Alla luce di ciò, i pm titolari del fascicolo sulle presunte irregolarità nei bilanci dell’Inter hanno analizzato da fonti aperte anche i documenti contabili del Milan. Nessuna criticità emersa nei file della società rossonera, mentre al contrario per quanto riguarda il team neroazzurro i dati emersi hanno portato a effettuare approfondimenti con le acquisizioni della giornata odierna.

Sulla faccenda si è espressa anche la società calcistica, finita nel mirino giudiziario. Attraverso un comunicato ufficiale, la società FC Internazionale ha spiegato: “La FC Internazionale Milano conferma di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La richiesta è pervenuta dalla Procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative plusvalenze. I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili. Nessun tesserato dell’Inter è indagato. Nessuna contestazione è stata formalizzata. Come recita il comunicato stesso della Procura, si tratta di indagini preliminari”.