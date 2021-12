Tragedia in una scuola, studentessa di 11 anni cade dalla finestra

Sarebbe stato «solo» un incidente: a dirlo è la studentessa di 11 anni che ieri mattina è precipitata dalla finestra della sua scuola facendo un volo di tre metri. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.

Un tragico incidente si è verificato lunedì, 20 dicembre, nella Scuola Media «Raffaello Sanzio» di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Una studentessa di 11 anni è precipitata dalla finestra della sua aula facendo un volo di tre metri.

Stando alle prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato solo di un incidente: l’alunna avrebbe raccontato di essersi sporta troppo dalla finestra e quindi sarebbe poi precipitata giù. La ragazza è stata trasportata dal 118 in Ospedale ed è ora ricoverata nell’area emergenza-urgenza pediatrica. La giovane paziente, che ha riportato contusioni polmonari e una frattura all’altezza del bacino, non è in pericolo di vita. I Carabinieri del Comando provinciale di Catania, intanto, indagano sull’accaduto tenendo anche conto di quanto dichiarato dalla studentessa.