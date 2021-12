Quella maternità cambia tutto | Il vangelo di oggi martedì 21 dicembre 2021

Tutte le generazioni, da oltre duemila anni, venerano Maria quale Madre di Dio e nostra. La sua maternità, infatti, cambierà la storia.

Liturgia di oggi Martedì 21 Dicembre 2021

FERIA PROPRIA DEL 21 DICEMBRE

Ecco viene il Signore potente:

sarà chiamato Emmanuele, Dio con noi. (Cf. Is 7,14; 8,10)

Prima Lettura

Ecco, l’amato mio viene saltando per i monti.

Dal Cantico dei Cantici

Ct 2,8-14

Una voce! L’amato mio!

Eccolo, viene

saltando per i monti,

balzando per le colline.

L’amato mio somiglia a una gazzella

o ad un cerbiatto.

Eccolo, egli sta

dietro il nostro muro;

guarda dalla finestra,

spia dalle inferriate.

Ora l’amato mio prende a dirmi:

«Àlzati, amica mia,

mia bella, e vieni, presto!

Perché, ecco, l’inverno è passato,

è cessata la pioggia, se n’è andata;

i fiori sono apparsi nei campi,

il tempo del canto è tornato

e la voce della tortora ancora si fa sentire

nella nostra campagna.

Il fico sta maturando i primi frutti

e le viti in fiore spandono profumo.

Àlzati, amica mia,

mia bella, e vieni, presto!

O mia colomba,

che stai nelle fenditure della roccia,

nei nascondigli dei dirupi,

mostrami il tuo viso,

fammi sentire la tua voce,

perché la tua voce è soave,

il tuo viso è incantevole».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 32 (33)

R. Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo.

Lodate il Signore con la cetra,

con l’arpa a dieci corde a lui cantate.

Cantate al Signore un canto nuovo,

con arte suonate la cetra e acclamate. R.

Il disegno del Signore sussiste per sempre,

i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,

il popolo che egli ha scelto come sua eredità. R.

L’anima nostra attende il Signore:

egli è nostro aiuto e nostro scudo.

È in lui che gioisce il nostro cuore,

nel suo santo nome noi confidiamo. R.

Il Vangelo di oggi Martedì 21 Dicembre 2021

A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 1,39-45

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Parola del Signore.

Quella maternità che cambia la storia | Il commento al Vangelo di oggi Martedì 21 Dicembre 2021

“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”, “E beata colei che ha creduto…”: c’è una profezia insita nelle parole di Elisabetta, che si ripeterà poi nelle parole di Maria nel Magnificat: “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata“.

Come preannunciato, tutte le generazioni, secolo dopo secolo, da duemila anni venerano Maria quale “Beata Vergine Maria”, la Madre di Dio e Madre nostra. La sua maternità, infatti, cambierà la storia dell’umanità.

Oggi tutti noi suoi figli possiamo rivolgerci a Lei con questo titolo, proprio perché Ella è la madre di Gesù nostro Salvatore, che ce l’ha affidata sulla Croce. Dall’incontro con Elisabetta, tutta la storia si è rivolta a Lei come “Beata” e come “Benedetta tra le donne”, perché Immacolata Madre del Verbo, Colei che ha portato la Salvezza al mondo, che è Gesù.